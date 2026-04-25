アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉（２７）が２５日に自身のインスタグラムを更新。友人の結婚式に出席したことを報告した。永瀬は、結婚式での自身の写真を複数枚投稿。「親友の結婚式へ素敵な空間そして時間だったなスーツはＤｉｏｒさんで選ばせていただきました」とつづった。黒の上品なスーツに身を包むプライベートの永瀬の姿にファンは大喜び。一部で結婚式に黒ネクタイはふさわしくないという