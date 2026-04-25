乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が負傷した２００５年のＪＲ福知山線脱線事故は２５日、発生から２１年となった。ＪＲ西日本が主催して２５日に追悼施設「祈りの杜（もり）」で営まれた追悼慰霊式には、中継会場を含めて遺族ら３６０人が参列した。ＪＲ西の倉坂昇治社長が「次の世代に事故の反省と教訓をしっかりと語り継いでいく」と述べた。事故は２００５年４月２５日午前９時１８分、兵庫県尼崎市で発生。快速列