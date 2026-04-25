鈴木実貴子ズが、5月20日(水)にニューシングル「心臓」を配信リリースすることを発表した。今作はアコースティックギターとドラムの2人編成で構成された楽曲で、現在開催中の47都道府県路上弾き語りツアー＜いばらのみち＞では鈴木実貴子の弾き語りで度々披露されてきた。また、本日4月25日(土)より、TikTokとYouTubeショートプレビューでの先行配信も開始。2人編成ならではの生々しい音源をいち早く体感できる。 さらに、鈴木実貴