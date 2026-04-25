鈴木実貴子ズが、5月20日(水)にニューシングル「心臓」を配信リリースすることを発表した。

今作はアコースティックギターとドラムの2人編成で構成された楽曲で、現在開催中の47都道府県路上弾き語りツアー＜いばらのみち＞では鈴木実貴子の弾き語りで度々披露されてきた。

また、本日4月25日(土)より、TikTokとYouTubeショートプレビューでの先行配信も開始。2人編成ならではの生々しい音源をいち早く体感できる。

さらに、鈴木実貴子ズが“今激突したい人”を招いて開催する自主企画イベント＜心臓の騒音＞2公演の開催もあわせて発表となった。いずれも新代田FEVERにて開催され、第1弾は7月30日(木)に9mm Parabellum Bulletと、第2弾は12月3日(木)にフラワーカンパニーズとの共演が決定している。チケットの最速先行受付は本日4月25日(土)20時よりスタート。

■＜自主企画イベント「心臓の騒音」＞ ・第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日(木)

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER ・第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日(木)

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER 4月25日(土)20:00よりチケット最速先行受付開始

https://eplus.jp/suzukimikiko2026-hp/

■＜「いばら」リリースツアー＞

・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION w/後藤まりこアコースティックviolence POP

・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle

・5月25日（月）東京・渋谷CLUB QUATTRO ※ワンマン チケット受付中

https://lit.link/suzukimikikozu

■＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞

4/28（火）：鳥取

4/29（水祝）：島根

4/30（木）：岡山

5/1（金）：山口

5/2（土）：広島

5/7（木）：札幌

5/28（木）：名古屋

5/29（金）：岐阜

6/3（水）：宮城

6/4（木）：岩手

6/5（金）：青森

6/6（土）：秋田

6/7（日）：山形

6/11（木）：横浜

6/12（金）：東京

※ライブ場所に関しては、ライブ当日にSNSにて発表。

※終了：徳島県、香川県、愛媛県、高知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長野県、山梨県、静岡県、沖縄県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県