Oneリート投資法人は、5軒のホテルを取得した。取得したのは、ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城、ザ・エディスターホテル成田、クインテッサホテル札幌すすきの63 Relax＆Spa、クインテッサホテル福岡博多 Relax＆Sleep、クインテッサホテル鹿児島天文館 Relax＆Sleep。ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城は、1973年8月に竣工。旧ホテル日航那覇グランドキャッスルで、建物は地上22階・地下1階建て。客室数は333室。スポンサーブリ