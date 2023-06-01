Nintendo Switch 2版「FFXIV」8月発売決定。1カ月の先行プレイ期間を経て登場Nintendo Switch 2用のパッケージと月額料金が別途必要に
【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center
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スクウェア・エニックスは「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」（北米ファンフェス）にて、「FFXIV」Nintendo Switch 2版を8月に発売すると発表した。
Nintendo Switch 2版では、Nintendo Switch Onlineに加入していなくても「Nintendo Switch 2版」パッケージを購入した上、月額料金を支払えばプレイ可能。1カ月間の無料先行プレイ期間を経て本格的に導入する。
また、すでに現行のプラットフォームのプレーヤーは、Nintendo Switch 2版の月額利用料金が半額となる。【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】
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