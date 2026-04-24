クリスタル・パレスが来季に向けた新指揮官探しを本格化させる中、意外な名前がリストに浮上しているようだ。『TEAMTALK』によれば、クラブはコヴェントリー・シティを率いるフランク・ランパードを最優先候補として交渉を進めている一方、「プランB」としてルベン・アモリムの招聘も検討しているという。アモリムはユナイテッド時代に結果を残せず批判を浴びたが、スポルティングCPで示した手腕は高く評価されている。「欧州屈指