13歳でグラビアアイドルとして活動を始め、30歳を迎えた今年、自ら卒業を宣言した西永彩奈さん。岡山県出身の彼女は、デビューから18年間にわたって独自のポジションを確立し続けてきた。そのキャリアを支えた意外な武器、業界の変化、そして引き際の美学について、率直に語っている。【画像】「体操座りは膝をくっつけて」「ヤバいよ、16歳に…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈の当時の貴重な写真を見る西永彩奈