24日午前、上越市の交差点で横断歩道を歩いていた女性が乗用車にはねられ死亡し、72歳の男が現行犯逮捕されました。 過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、上越市の無職・猪俣秀緒雄容疑者(72)です。警察によりますと、男は24日午前10時45分ごろ、上越市西本町の信号のある交差点で乗用車を運転中、横断歩道を歩いていた女性と衝突しケガをさせた疑いが持たれています。女性は市内の病院に運ばれましたが、その後 死亡
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