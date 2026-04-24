24日午前、上越市の交差点で横断歩道を歩いていた女性が乗用車にはねられ死亡し、72歳の男が現行犯逮捕されました。



過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、上越市の無職・猪俣秀緒雄容疑者(72)です。警察によりますと、男は24日午前10時45分ごろ、上越市西本町の信号のある交差点で乗用車を運転中、横断歩道を歩いていた女性と衝突しケガをさせた疑いが持たれています。女性は市内の病院に運ばれましたが、その後 死亡が確認されました。警察は、女性の死亡を受けて容疑を過失運転致死に切り替えて調べる方針です。



調べに対し、男は容疑を認めているということです。



現場は信号のある交差点で男が右折する際に女性と衝突したとみられ、警察が事故の原因や女性の身元について調べています。