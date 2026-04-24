旬の春野菜を使ったメインおかずレシピ 春野菜といえば、春キャベツ、新じゃが、新玉ねぎ、アスパラ、タケノコなどいろいろ。もちろんそれだけでもおいしいけれど、どんなレシピにもアレンジしやすい「豚コマ」を合わせれば大満足のおかずがあっと言う間に完成しますよ。ごま味噌、マスタード、ガーリック、麺つゆなど、濃いめの味わいは、ごはんを何杯でもおかわりできるおいしさです。 ごま味噌味が張るキャベツをよりおいしく