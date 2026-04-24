日々入れ替わる客と料理に向き合いながら、忘れられない一杯を出し続ける名ソムリエ・若林英司さんの仕事論を聞く。後編では、客との距離感、信頼の築き方をうかがった。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】日本が誇るスーパーソムリエ・若林英司さん テイスティング前に絶対してはいけないこととは…？＊＊＊飲兵衛生活40余年になるが、まだ、わからないことがある。そのひとつが、いまさらながらだけれど、