高卒ルーキーで２軍の４番を任されている、巨人ドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝の素顔に迫る。「浦学のジャッジ」という愛称で呼ばれるのは、実は嫌だった？パンチパーマは憧れのジャッジ風？無邪気な一面から負けん気の強さまで、その内面に切り込む。太陽が沈んだジャイアンツタウンスタジアムで、黙々とバットを振る１８歳の姿がある。藤井は静かに“憧れの名前”を振り払おうとしていた。「浦学のジャッ