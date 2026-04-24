ハーシュハイザー氏も驚嘆「バットを完全にかわしましたね」

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回5安打無失点の好投を見せた。中盤のピンチで投じた驚愕の“魔球”に対し、米ファンからは「クレイジー」「チート級」などと驚きの声が広がっている。

衝撃の1球は5回1死一塁で飛び出した。ギルバートに対してカウント3-1となり、外角高めの球がボールと判定されたが、捕手スミスがすかさずチャレンジ。判定が覆ってフルカウントで再開すると、渾身の100.2マイル（約161.2キロ）を投げ込んだ。真ん中付近から三塁方向へ横滑りする軌道で、見事に空振り三振を奪ってみせた。

この魔球に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も騒然となった。実況のスティーブン・ネルソン氏が「空振り三振！」と大興奮で伝え、「これはフォーシームですよ！」と驚きを隠せなかった。解説を務めたオーレル・ハーシュハイザー氏も「逃げていくような変化で、バットを完全にかわしましたね。おーっ！」と唖然としていた。

直球にもかかわらず“変化”した1球。「ベースボール・サバント」によると水平方向に9インチ（約22.8センチ）動いたボールだった。米ファンも驚きを隠せず、「100マイルで動くは不公平。速さだけでも苦労するのに、さらに動くなんてチート級」「オオタニは別レベル」「オオタニだから簡単にやってるように見える」「ありえない」「何これ、クレイジーだろ」「100マイルで狂ったようなコントロールしてる」「オオタニの球はありえない」と絶賛の嵐だった。（Full-Count編集部）