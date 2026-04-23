【エヴァ×ハウステンボス】日本初の8K映像ライドアトラクションやナイトショーを実施！ 1日中楽しめる「迎撃要塞都市ハウステンボス」が開幕長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」にて、4月24日より『エヴァンゲリオン』の世界にどっぷり浸れる新プロジェクト「迎撃要塞都市 ハウステンボス」がいよいよ始動します！メインは、いまだかつてない使徒との激闘に巻き込まれる日本初の8K映像ライドアトラクション『エヴァンゲ