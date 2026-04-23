『エヴァンゲリオン』が長崎・ハウステンボスとのコラボイベントを4/24より開催！ 日本初の8K映像ライドアトラクションやナイトショーで1日中楽しめる

【エヴァ×ハウステンボス】日本初の8K映像ライドアトラクションやナイトショーを実施！ 1日中楽しめる「迎撃要塞都市ハウステンボス」が開幕

長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」にて、4月24日より『エヴァンゲリオン』の世界にどっぷり浸れる新プロジェクト「迎撃要塞都市 ハウステンボス」がいよいよ始動します！

メインは、いまだかつてない使徒との激闘に巻き込まれる日本初の8K映像ライドアトラクション『エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -』。

圧倒的なスケールと桁違いの迫力で、ファンの心をつかんで離しません。

さらに、施設内を巡るラリーアトラクションや、ここでしか味わえない限定グルメ、オリジナルグッズも見逃せないポイント。

そして1日の締めくくりには、劇中の名曲と最大高さ20mの噴水、イルミネーションが融合した光絶景ショー『シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION』も開催！

朝から夜までワクワクが止まらない、極上のエンターテインメント空間が誕生します。

（以下、プレスリリースより）

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」2026年4月24日ついに始動！1日中楽しめる『エヴァ』体験の最後を飾る「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION 」初お披露目！

歌手 高橋洋子さんの生歌で『エヴァンゲリオン』の世界観を存分に堪能できる一夜限りの特別ナイトショーを本日開催 2026年4月22日(水)

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、あさって４月24日(金)から日本初(※1)の８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」の開業をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」がいよいよ始動いたします。

ハウステンボスでのエヴァ体験は、史上最高の大興奮を体感する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」をはじめ、ラリーアトラクション・グルメ・グッズ・ナイトショーと一日中楽しめます。

そんなエヴァ体験の一日を締めくくるのは、『エヴァンゲリオン』の劇中のクラシック音楽をテーマとし、生演奏、花火、光が融合した圧巻の光絶景エンターテインメントショーである「シャワー・オブ・ライツ」のスペシャルバージョン「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」です。

本日4月22日(水)はオープンに先駆けセレモニーを実施し、海上自衛隊佐世保音楽隊による圧巻の演奏とともに、歌手の高橋洋子さんや会場に集まった『エヴァンゲリオン』ファンと一緒に「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の始動を宣言しました。

また、本日19時30分「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」を初お披露目し、招待されたゲストは『エヴァ』の世界観を全身で味わいました。

スペシャルナイトショーでは、高橋洋子さんが、「魂のルフラン」と「残酷な天使のテーゼ」を街並みに映える圧巻のショーを背景に歌唱いただきました。

高橋洋子さんの圧巻の生歌が噴水、サーチライト、花火とシンクロし、会場のゲストが感動に包まれ、高橋さんと共に、多くのエヴァファンが「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の始動をみんなでお祝いいたしました。

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ヨーロッパの街並みの中で『エヴァンゲリオン』の世界感を存分に堪能する光絶景エンターテイメントショー

ヨーロッパの街並みが雨の反射でさらに淡い色のライティングで色づく中、場内一の広さを誇る、ウォーターガーデンにナイトショーの観覧に当選された約360名の『エヴァンゲリオン』ファンが観覧用のデッキへ集まり期待と興奮に包まれました。

19時30分ごろ、こだわりが詰まった光の演出や最大高さ20mを誇る迫力の噴水とドムトールンのライティングとのコラボレーションと、『エヴァンゲリオン』の劇中に使用されているクラシック音楽をテーマにした光絶景エンターテインメントが一面に広がりました。

そして19時45分ごろ、歌手 高橋洋子さんが登場し、代表作である1995年放送『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」や、1997年公開『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』の主題歌「魂のルフラン」の2曲を披露しました。美しい歌声に合わせた噴水ショーやサーチライトはこの日限りの特別演出となっており、『エヴァンゲリオン』の世界観を最大限に表現し、唯一無二の光絶景エンターテインメントとなりました。

高橋洋子さんは「こんな素敵なところでパフォーマンスさせていただいて本当にうれしいです」とコメントすると、招待ゲストからは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。「このハウステンボスを一望できる景色とか、NERVのスタッフになったかのような体験とか、アトラクションも乗りましたが、本当に最高でした！」と語りました。

なお、「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」は4月24日（金）から9月13日（日）まで御覧いただけます。

ゲストコメント

東京 30代 グループ

「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」は、噴水と光と最後の花火とこのショー自体がすごい完成度があってとてもよかった。これは一生の思い出になりました！

（スペシャルナイトショーの）高橋さんの歌声は相変わらず圧倒的のパフォーマンスで最高でした。感激しました。

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し、「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場いたしました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一※2のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初※3の常設グリーティング施設など、“カワイイ”が詰まった空間が誕生しました。さらに、今春に『ミッフィーセレブレーション』を開催し、ハウステンボスではミッフィーのエリアとともに、ミッフィーの世界を心ゆくまで満喫できます。

そして2026年4月24日に、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初※1「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」も誕生。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、初めて『エヴァンゲリオン』に触れる方にも、圧倒的なスケールで桁違いの迫力と興奮をご体感いただけます。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けします。どうぞご期待ください。

※ ：画像は全てイメージ

※１：エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※２：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※３： ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）