23日午前、福岡市中央区の保育園などが入る建物で、工事中の作業員や園児、あわせて7人が搬送される事故がありました。何らかのガスが原因とみられています。消防によりますと、23日午前9時50分ごろ、福岡市中央区長浜の舞鶴保育園と高齢者向けの福祉施設「福岡100プラザ中央」が入る建物で、「発電機をたいて解体作業中に気分が悪くなった人がいる」と119番通報がありました。福岡市によりますと、当時、保育園1階の屋内で壁やタ