お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（56）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。幼少期のお年玉事情を語った。同番組に、昭和を代表するコメディアン・東八郎さんを父に持つ“キング・オブ・ボンボン”として出演した東。MCの「かまいたち」濱家隆一が「お年玉はやっぱり凄かったですか？」と聞くと、「うちの親父が芸能人をやってたから、後援会もあった」と振り返った。