いちばん安い「ロードスター」ってどんなもの？日本を代表する名車は数多くありますが、手が届きやすい価格帯のスポーツカーとして根強い人気を誇るのがマツダ「ロードスター」です。現行モデルである4代目（ND系）は2015年に登場し、発売から10年目を迎えました。日本仕様では、エンジンの排気量を初代に近い1.5L（SKYACTIV-G）に設定しています（なお、リトラクタブルハードトップを採用した「RF」は2リッターを搭載）。マツ