鹿児島市で23日あさ、しました。逆走したとみられます。 鹿児島市東郡元町の産業道路入口交差点で、23日午前9時ごろ、軽乗用車が道路脇のガードパイプに衝突しました。 こちらは事故の前に撮影されたドライブレコーダーの映像です。 交差点を左折した後、車はスリップし回転。 目撃した人「道路を逆走した」 目撃した人によりますと車はこの後、道路を逆走したということです。その後、十数メート