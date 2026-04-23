◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム5-4楽天(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの新庄剛志監督が試合後に自身のSNSを更新。劇的サヨナラ勝利を決めた奈良間大己選手と抱擁した写真とともに、「味方のミスを全員でカバーし勝利しました。皆んな有難う！！」とつづりました。試合は序盤に3点をリードしますが、5回に2連続失策などミスもあり1点差へ。さらにその後は2本のソロホームランで一時リードを許しますが、8回に清宮幸太