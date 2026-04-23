かつての自分に重ね合わせた部分があったのだろう。横浜FCの18歳ルーキー、岩崎亮佑がプロ初ゴールをマークした。４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第11節・秋田戦（３−１）で21分、先制点となるPKを決めた。「自分としても、蹴りたいなと思っていたところで、ヨコ君（横山暁之）から『お前が絶対に蹴れ』と言ってもらったんです」大役を務め、見事に成功させた逸材がそう振り返る。では、なぜ横山は“お前が蹴