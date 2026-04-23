「お前が絶対に蹴れ」。18歳ルーキーにPKのキッカーを託した横山暁之の思い。さらに自信をつけてほしい「だから亮佑が蹴ったほうがいいと思った」【横浜FC】

「お前が絶対に蹴れ」。18歳ルーキーにPKのキッカーを託した横山暁之の思い。さらに自信をつけてほしい「だから亮佑が蹴ったほうがいいと思った」【横浜FC】