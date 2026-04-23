「お前が絶対に蹴れ」。18歳ルーキーにPKのキッカーを託した横山暁之の思い。さらに自信をつけてほしい「だから亮佑が蹴ったほうがいいと思った」【横浜FC】
かつての自分に重ね合わせた部分があったのだろう。
横浜FCの18歳ルーキー、岩崎亮佑がプロ初ゴールをマークした。４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第11節・秋田戦（３−１）で21分、先制点となるPKを決めた。
「自分としても、蹴りたいなと思っていたところで、ヨコ君（横山暁之）から『お前が絶対に蹴れ』と言ってもらったんです」
大役を務め、見事に成功させた逸材がそう振り返る。
では、なぜ横山は“お前が蹴れ”と言ったのか。
「亮佑が試合に出る時間が最近、増えてきているなかで、プレーが良くなってきているなと思っていて。それは練習でも感じているんですけど、少しずつ自信がついてきたからなのかなって」
岩崎は秋田戦で３試合連続のスタメン出場。着実に実績を積むなか、“絶好のタイミング”と29歳のMFは思った。
「僕自身もプロ初ゴールがPKで、ゴールを取ってから自分も波に乗れたっていう経験もありました。彼がより自信をつけて、これから先、上がっていくためには、まずは得点を取るのが必要だと。だから、亮佑が蹴ったほうがいいなと思ったんです」
本当は「僕が蹴りたかった」と横山は明かす。「でも、僕が蹴って点を取りました、で終わるよりかは、彼が自信をつけてチームに貢献してくれたら、それはチームのためになるし、僕のためにもなるし（笑）。っていうので、総合的に彼が蹴るべきなんじゃないかな、と」。
若手の成長を願う先輩のサポート。「彼がどう感じていたか分かんないですよ。最初から自分が蹴るって強い意思を持っていたのかもしれない。僕が『蹴れよ』と言って、すぐ『はい』ってボールを取りに行ったってことは、たぶん最初から蹴りたいと思っていたはず。だから、僕が何かをしたというよりかは彼が、じゃないですかね」と横山は語る。
岩崎のアグレッシブな姿勢と度胸にも頼もしさを感じたはずだ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】横浜FCの18歳ルーキー岩崎亮佑、冷静なPKでプロ初ゴール！
横浜FCの18歳ルーキー、岩崎亮佑がプロ初ゴールをマークした。４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第11節・秋田戦（３−１）で21分、先制点となるPKを決めた。
「自分としても、蹴りたいなと思っていたところで、ヨコ君（横山暁之）から『お前が絶対に蹴れ』と言ってもらったんです」
大役を務め、見事に成功させた逸材がそう振り返る。
「亮佑が試合に出る時間が最近、増えてきているなかで、プレーが良くなってきているなと思っていて。それは練習でも感じているんですけど、少しずつ自信がついてきたからなのかなって」
岩崎は秋田戦で３試合連続のスタメン出場。着実に実績を積むなか、“絶好のタイミング”と29歳のMFは思った。
「僕自身もプロ初ゴールがPKで、ゴールを取ってから自分も波に乗れたっていう経験もありました。彼がより自信をつけて、これから先、上がっていくためには、まずは得点を取るのが必要だと。だから、亮佑が蹴ったほうがいいなと思ったんです」
本当は「僕が蹴りたかった」と横山は明かす。「でも、僕が蹴って点を取りました、で終わるよりかは、彼が自信をつけてチームに貢献してくれたら、それはチームのためになるし、僕のためにもなるし（笑）。っていうので、総合的に彼が蹴るべきなんじゃないかな、と」。
若手の成長を願う先輩のサポート。「彼がどう感じていたか分かんないですよ。最初から自分が蹴るって強い意思を持っていたのかもしれない。僕が『蹴れよ』と言って、すぐ『はい』ってボールを取りに行ったってことは、たぶん最初から蹴りたいと思っていたはず。だから、僕が何かをしたというよりかは彼が、じゃないですかね」と横山は語る。
岩崎のアグレッシブな姿勢と度胸にも頼もしさを感じたはずだ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】横浜FCの18歳ルーキー岩崎亮佑、冷静なPKでプロ初ゴール！