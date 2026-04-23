「4番・右翼」で先発出場

【MLB】カブス ー フィリーズ（日本時間23日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、2試合連続となる今季2号を放った。前日、出場11試合目で待望の初アーチを放ったが、この日も本拠地で快音を残した。

2点リードで迎えた5回1死一塁での第3打席、鈴木は2球目のカットボールを捉えると左中間席へ本塁打を放った。2戦連発となる2号2ランは、打球速度104.1マイル（約167.5キロ）、飛距離388フィート（約118.3メートル）、角度24度の復調を予感させる一発となった。

鈴木は3月14日（同15日）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、同21日（同22日）に負傷者リスト（IL）入り。4月10日（同11日）にILから復帰していた。

試合前時点で、11試合に出場して打率.256（39打数10安打）、1本塁打、4打点、OPS.755だった。昨季は151試合に出場して、自己最多の32本塁打、103打点をマーク。今季がカブスとの5年契約最終年となっている。（Full-Count編集部）