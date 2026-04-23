＜シェブロン選手権事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞2週間前に日本ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」にスポット参戦して5位。翌週の“メジャー前哨戦”に位置づけられるロサンゼルス大会は欠場し、竹田麗央はつかぬ間のオフを日本で過ごした。【写真】これが新コースに用意された新たな池です地元・熊本に滞在できたのはわずか5日間ほど。だがその期間中には、ある