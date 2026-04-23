米EV大手テスラのロゴ＝2025年11月、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米EV大手テスラが22日発表した2026年1〜3月期決算は本業のもうけを示す営業利益が前年同期と比べ約2.4倍の9億4100万ドルだった。イーロン・マスクCEOの政治的な発言に反発した不買運動の影響で前年不振だったEV販売が、回復傾向を示したことが寄与した。純利益は17％増の4億7700万ドル、売上高は16％増の223億8700万ドルだった。1〜3月