藤井 風のアルバム『Pre: Prema』（4月3日配信リリース）収録曲「It's Alright」のミュージックビデオが、きょう23日正午にYouTubeで公開される。【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点藤井は、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした。藤井が出演したMojaveステージにはおよそ1