◆男子テニス▽サバンナ・チャレンジャー第４日（２２日、米ジョージア州サバンナ）元世界ランキング４位、現４６４位の錦織圭（ユニクロ）が１７歳の米国の新星に２回戦でストレートで敗れた。ジュニア世界５位のジャック・ケネディ（米国）に３−６、７−６、０−６のフルセットで敗退した。錦織は１回戦に比べ動きが鈍く、サーブのスピードも上がらず。第１セットを３−６で落とした。しかし、第２セットは相手のミスにつ