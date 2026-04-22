元スピードスケート選手の小平奈緒（39）が4月16日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 投稿されたのは、自身が所属する長野県松本市の相澤病院前での小平の写真。小平は2022年に現役を引退し、2025年8月に病院横にコーヒー店を開業している。 【画