元スピードスケート選手の小平奈緒（39）が4月16日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。

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投稿されたのは、自身が所属する長野県松本市の相澤病院前での小平の写真。小平は2022年に現役を引退し、2025年8月に病院横にコーヒー店を開業している。

【画像】相澤病院前でほほ笑む小平奈緒（画像は小平奈緒 Instagramより引用）

小平は「忘れられない始まりの日」とこれまでを振り返り、「病院というフィールドから、地域へ安心を届ける一員として手も足も心もたくさん使って、この場所から見える景色を彩り豊かに広げていきたいと思っています。#相澤病院 #広報企画室 #初心」と新たなスタートを始めることを報告した。

この投稿にはInstagramユーザーから「素敵すぎます…」「思いやりの人である小平さんにピッタリの職場ですね」「なおちゃんの存在が私の力になってます」「奈緒さんの言葉、いつも心に響きます」「笑顔に癒されます！」といったコメントが寄せられている。