ことしもこの季節がやってきました。鹿児島市の山形屋できょう22日から始まった「初夏の北海道物産展」。待ちわびた人たちで初日からにぎわっています。 開店前にできたおよそ130人の行列。10分ほど前倒ししてオープンしました。 ムラサキウニに、いくらがたっぷりのったお弁当や、 北海道産のじゃがいも・ホッカイコガネと牛肉を使った揚げたてのコロッケも。 きょう22日から山形屋で始まった「初夏の北海道物産展