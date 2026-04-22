22日午前、中津市の住宅で不発弾のような筒状のものが見つかり、自衛隊が回収しました。 【写真を見る】住宅から不発弾自衛隊回収大分 22日午前10時ごろ中津市湯屋の住宅で、庭を整地していた業者が不発弾のようなものを見つけました。 業者から報告を聞いた住民は警察に通報し、駆け付けた警察官が現場で確認しました。 警察によりますと、見つかったのは長さおよそ27センチ・直径およそ7センチの円筒状のもので、午後3時