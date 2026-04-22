インターネット経由で確定申告ができるe-Taxを悪用した組織的な詐欺事件で、高知県警は、東京と大阪の会社役員や自営業の男女5人を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは東京都江東区の会社役員・土田健一容疑者（50）、東京都足立区の外装工・吉野量哉容疑者（58）、東京都豊島区の自営業・村井美香容疑者（39）、東京都杉並区の自営業・今藤浩二容疑者（51）、大阪府豊中市の無職・桑岡俊輔容疑者（42）のあわせて5人