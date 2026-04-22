FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、2026年7月より放送するTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに新曲「光」が起用されたことを発表した。原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。TVアニメ版は、2026年7