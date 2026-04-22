FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、新曲「光」がTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』EDテーマに決定
FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、2026年7月より放送するTVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』のエンディングテーマに新曲「光」が起用されたことを発表した。
原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。
TVアニメ版は、2026年7月6日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、7月7日よりBS11にて放送開始となり、空野かける役を入野自由、冬月小春役を早見沙織が担当するほか、小原好美、阿座上洋平がメインキャストとして出演することが、すでに発表されているほか、劇伴は、3度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞にも輝いた作曲家・富貴晴美が担当する。
新たに公開されたPV第2弾では、目が見えないことを「不自由」ではなく、“別の世界の見方”として楽しむヒロイン・冬月小春の明るさや前向きさにフォーカスされたフィルムに仕上がっており、作品の持つやさしさや透明感とともに、かけると小春、二人の関係性のはじまりを感じさせる内容になっているという。さらに、櫻井優衣が歌う「光」の一部音源も公開となった。
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◾️櫻井優衣 コメント
ソロとしてメジャーデビューして一年目ですが、初めてアニメのエンデイングテーマを担当できて本当に嬉しく思っています。この曲は作品の儚さや尊さを表現し、小春の透明感や純粋な心情に寄り添った楽曲になっています。聴いていただくことで、より作品の世界を深く楽しんでいただけたら嬉しいです。
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◾️TVアニメ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
▼放送情報
TOKYO MX：7月6日より毎週月曜日22:00〜
MBS：7月6日より毎週月曜日26:45〜
BS11：7月7日より毎週火曜日24:00〜
AT-X：
＜通常音声版＞
7月6日より毎週月曜日21:00〜
【リピート放送】毎週水曜日9:00〜／毎週金曜日15:00〜
＜バリアフリー音声ガイド版＞
7月6日より毎週月曜日28:00〜
※放送日時は変更になる場合がございます。
※各放送局でバリアフリー音声ガイドに対応しています。
※AT-Xの放送は音声切り替えに対応しておりません。
バリアフリー音声をお楽しみいただく場合は＜バリアフリー音声ガイド版＞でのご視聴をお願いいたします。
▼作品について
原作：志馬なにがし『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫／SBクリエイティブ刊）
▼キャスト
空野かける (CV：入野自由)
冬月小春(CV：早見沙織)
早瀬優子 (CV：小原好美)
鳴海潮 (CV：阿座上洋平)
▼スタッフ
原作 :志馬なにがし（GA文庫／SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：raemz
監督 :吉崎譲
シリーズ構成 :柿原優子
キャラクターデザイナー：澤田慶宏・石井優月
美術監修：増山修
美術監督：中村朝咲・川嶋みゆき
色彩設計：平出真弓
撮影監督：松本乃吾・桑良人
音響監督：本山哲
音楽：富貴晴美
エンディングテーマ：櫻井優衣「光」（ユニバーサル ミュージック）
アニメーション制作 :マカリア
製作：かけ恋製作委員会
Official Web：https://sh-anime.shochiku.co.jp/kakekoi/
公式X：https://x.com/anime_kakekoi?s=21&t=07SX_4oOSiMgwyhjis4XkQ
◾️最新リリース情報
▼CDシングル「タイトル未定」
2026年7月29日（水）リリース
▼配信「ぜんぶ可愛いのせい」
https://presave.umusic.com/pspa-sakurai-yui-znbkwiinsi
▼配信「キミのことが好きなわたしが好き」
https://sakurai-yui.lnk.to/kiminokotoPR
関連リンク
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