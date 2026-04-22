HAGANEが、ニューEP『METAL QUEST』を7月9日にリリースすることを発表した。先行配信曲「Black Diamond」と「We are The Knight』を含む全5曲収録予定だが、QUESTという単語が示すとおり、HAGANEが探求している様々な“METAL”が表現される作品になる予定とのこと。さらに同日には、Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖一」のテーマソングである「Amour Chain」もCDとして発売される。「Amour Chain」と同ゲームのEDテーマ