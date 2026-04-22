HAGANEが、ニューEP『METAL QUEST』を7月9日にリリースすることを発表した。

先行配信曲「Black Diamond」と「We are The Knight』を含む全5曲収録予定だが、QUESTという単語が示すとおり、HAGANEが探求している様々な“METAL”が表現される作品になる予定とのこと。さらに同日には、Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖一」のテーマソングである「Amour Chain」もCDとして発売される。「Amour Chain」と同ゲームのEDテーマ「Avenir」が収録予定。

さらに、デジタルシングル「We are The Knight」が4月23日にリリースされることも決定した。この「We are The Knight」は前作から一転、ブリティッシュな香りがする楽曲で、重厚なリフとリズムの上に、縦横無尽に駆けめぐる7弦リードギター、そして力強くも透明感ある声が響き渡る作品になったという。また、タイトルの“Knight“をバンド初となるAIで表現したショート動画となっているので、こちらも是非チェックしてもらいたい。

そして、EPを引っ提げたツアー＜HAGANE EP Release Tour「METAL QUEST」＞も発表された。愛知・名古屋を皮切りに全7公演、ファイナル公演は、8月29日に東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催される。なお、東京公演はHAGANE史上最大規模のキャパシティとなっている

◾️先行配信「We are The Knight」

2026年4月23日（木）0:00 リリース

配信：https://nex-tone.link/A00216498

◾️EP『METAL QUEST』

2026年7月9日（水）リリース

「Black Diamond」と「We are The Knight』を含む全5曲収録予定。

※詳細は後日発表 ▼先行配信「Black Diamond」

https://nex-tone.link/A00212648 ▼EP『METAL QUEST』インストアイベント

2026年

7月18日（土）名古屋

8月8日（土）大阪・広島

8月10日（月）福岡

8月30日（日）東京

9月27日（日）東京

※詳細は後日発表

◾️シングル「Amour Chain」

2026年7月9日（水）リリース

Nintendo Switch「CRAZY CHA!N -エルピスの鎖一」のテーマソングとなっている「Amour Chain」(OP曲)や「Avenir」(ED曲)収録。

※詳細は後日発表

◾️＜HAGANE 8周年記念ライブ PHOENIX ♾️＞ 2026年6月23日（火）東京・恵比寿 LIQUIDROOM

OPEN 17:45 / START 18:30 ▼チケット

＜料金＞オールスタンディング：前売り \6,050（税込 / D別） 公演に関するお問い合わせ： info-hagane@euclidagency.com

チケットに関する総合問い合わせ：サイレンエンタープライズ 03-3447-8822