luvが、2026年第2弾シングル「bye本楽曲は、新たなスタートを迎える全ての人に寄り添う春ソングで、この春に地元・関西から上京する5人の心境とも重なる切なくも温かい楽曲に仕上がっているとのこと。MVは旧知の映像作家・鴨下大輝を起用しており、全編8ミリフィルムカメラを使用した作品になっているという。ぜひ公開を楽しみに待っていてほしい。また、楽曲配信に合わせて、SNSのフォローキャンペーンも開催している。luvの各SNS