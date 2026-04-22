luvが、2026年第2弾シングル「bye<3（読み：バイ）」を本日配信リリースし、MVティザーを公開した。

本楽曲は、新たなスタートを迎える全ての人に寄り添う春ソングで、この春に地元・関西から上京する5人の心境とも重なる切なくも温かい楽曲に仕上がっているとのこと。MVは旧知の映像作家・鴨下大輝を起用しており、全編8ミリフィルムカメラを使用した作品になっているという。ぜひ公開を楽しみに待っていてほしい。

また、楽曲配信に合わせて、SNSのフォローキャンペーンも開催している。luvの各SNSアカウントをフォローして応募すると、抽選で“お隣さんよろしくお願いしますタオル”をプレゼント。

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◾️Hiyn（Vo, G）コメント

上京という、離れていくことと、残っていくものを一つ、「洗濯物」を通してみていく曲ですう。

luvらしいソウル感をぜひに！！

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◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞ 2026年

5月8日（金）福岡DRUM LOGOS

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外) 5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA

OPEN 18:30 / START 19:30

問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業) 5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：ジェイルハウス

052-936-6041 ※平日 11:00-15:00 5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424 ※平日11:00-17:00 6月20日（土）広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 ※平日12:00-17:00 6月24日（水）札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：SMASH EAST

011-261-5569 ※平日12:00-18:00 ▼チケット：\5,000（税込・ドリンク代別）

発売中：https://linktr.ee/luv_ASIATOUR2026