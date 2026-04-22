KIRITOが4月22日、1stミニアルバム『SHIFT』をリリースした。2024年のPIERROT再集結、2025年のAngelo再始動、そして2026年にリリースされるソロ最新作はKIRITOの次なるフェーズを印象づける仕上がりだ。KIRITO名義によるソロアルバム『NEOSPIRAL』(2022年11月)、『ALPHA』(2023年11月)、『CROSS』(2024年11月)は、研ぎ澄まされた思想性とアグレッシヴなサウンドを融合し、表現者としての進化を次々と提示してきた。そしてリリース