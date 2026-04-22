KIRITOが4月22日、1stミニアルバム『SHIFT』をリリースした。2024年のPIERROT再集結、2025年のAngelo再始動、そして2026年にリリースされるソロ最新作はKIRITOの次なるフェーズを印象づける仕上がりだ。

KIRITO名義によるソロアルバム『NEOSPIRAL』(2022年11月)、『ALPHA』(2023年11月)、『CROSS』(2024年11月)は、研ぎ澄まされた思想性とアグレッシヴなサウンドを融合し、表現者としての進化を次々と提示してきた。そしてリリースされる『SHIFT』は“パラダイムシフト”を象徴するように、固定観念の崩壊と、その価値観の革命的な変化がリリックやサウンドに凝縮されて靭やかで美しい。

「歌詞やサウンドも含めて今回、自分がつないできたストーリーが次に進むための劇的な転換点という意味合いが、自分の中では大きかった」という『SHIFT』にKIRITO本来のメロディセンスが昇華された理由は？ PIERROT〜Angelo〜KIRITOソロという世界線で描き続けてきた一連の物語の行方は？ KIRITOの美学と覚悟を刻んだ『SHIFT』に、未来への破壊と創造、そして止まることを知らない進化が見えるロングインタビューをお届けしたい。

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■宗教的なものと量子力学的なものが同居している

■その相互関係を意識しているから世界線なんです

──『SHIFT』は、2024年のPIERROT再集結、2025年10月のAngelo再始動という動きを経て作られた作品ですが、制作前はどんなことを考えていましたか？

KIRITO：大前提として僕は、自分が作る音楽を通してストーリーをつなげているんです。つまり、PIERROT、Angelo、KIRITOソロといった全てを、“それぞれが違う世界線”という言い方をしながら、どうつなげていくのか、どう並行させていくのか。そういう作業も含めて、ここ数年は壮大なストーリーを構築している感覚がありました。

──それぞれ異なるプロジェクトでありながらも、一貫したストーリー性が感じられますので。

KIRITO：そういう数年を経て、アルバム『SHIFT』は“パラダイムシフト”や“シフトチェンジ”といった意味合いが強い作品になりましたね。

──固定観念の崩壊やニューノーマルへの転換だったり、当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などの革命的／劇的な変化ですね。それはサウンド的にも言えることでしょうか。

KIRITO：今までの3つのソロアルバムは、ヘヴィな分野を開拓してきた作品だったんです。それまでの自分は、メロディアスなものが得意な一方で、全編にわたるシャウトとかパワーで押し通すボーカルスタイルは不得手だと見られていたかもしれない。でも、Angelo活動休止以降のソロを通して、そういう見られ方を覆すように、パワー重視の3枚のアルバムを制作したことで、自分なりのスタイルを突き詰めることができた。であれば今回は、一度原点に立ち返ろうという気持ちになったんです。結果、アルバム『SHIFT』はメロディーを聴かせることに変化した作品という感覚があります。

──収録された全6曲がメロディアスという点で共通していながら、テイストの異なる楽曲が並んでいて、どの曲もクオリティーが高いという印象です。

KIRITO：曲作りに関しても、これまでの3作は自分が得意とするものを敢えて封印していた部分があるんです。だけど今回は、これからKIRITOというミュージシャンが、どこに向かっていくのかを分かってもらおうという思いがあった。それは1曲単位の話ではなくて、KIRITOはこういうふうになっていくんだよという意思をアルバム全体やスタンスを通して表明したいなと。同時に、楽曲クオリティーの高さや引き出しの多さを見せようという思いも強くあったので、そういうアルバムにはなったかな。

──最初にアルバムの全体像をイメージして、それに沿って楽曲を制作する、という感じですか？

KIRITO：アルバムは1曲目から最後の曲にかけてのストーリーという感覚で作っているから、ストーリーのプロットが頭の中にあったうえで、それを表現する楽曲を綿密に作っていくという感じです。もちろん具体的に1曲1曲をどういう楽曲にするかは後からはめていくんだけど、最初にストーリーとして1曲目はこういうもので、ラストにかけてこういう感情のグラデーションをサウンドで作る、というような概要的なものは最初に考えますね。

──ストーリーという言葉が出ましたが、ダークなヴァースと開放するようなサビを配した「PARADIGM SHIFT」や、多層的な展開を活かした「SIGNAL」など、楽曲単位でもストーリー性を感じさせるものが『SHIFT』には揃っています。

KIRITO：これまではアルバム全体としてどうあるべきかということを分かりやすく伝えるために、バラエティー重視というよりはアルバムの方向性にふさわしい曲で固めていたんです。だけど、今回の『SHIFT』に関してはそういうことではなくて、6曲それぞれで6つの全然違ったシーンを見せていきたかった。できるだけ引出しの多さを見せたいなというところで、1曲1曲自体の流れもすごく考えました。

──「蒼く浮かぶ月」というバラードも、AメロやBメロを経てサビがくるかと思いきや、そこはCメロで。その後のDメロにあたるサビでさらに深まるという流れが秀逸です。

KIRITO：今までいろいろな曲を作ってきたので、“曲構成はこうあるべき”みたいなスタイルも自ずとできてきたわけですが、セオリーありきではなくて、歌詞の世界観や感情を踏まえた考え方。たとえば、サビにいく手前のメロディーはサビよりも重要ではないのかというと、そうではないわけで。Bメロと呼ばれる場所だけどBメロではないとか、サビともいえるけどサビでもないみたいな、すべてのセクションのメロディーが主役になり得る感覚ですよね。

──すべてがサビみたいに。

KIRITO：内面的な感情がむき出しになったものが完成度の高いサビというわけでもないですし。別の言い方をすれば、Bメロからサビにいくという考え方ではないんです。本来のサビからさらに感情を取り出した得体の知れないなにか、それがこの曲に存在するサビなのかもしれない。僕はそういう捉え方をしていて、いわゆるロックやポップスの曲構成の定義は無視しているところがあります。

──だからといって、曲構成が破綻しているわけでなく、説得力を持って仕上がっています。ストーリーを感じさせながら、サウンドとリリックのバランス感覚や情報量が素晴らしい。

KIRITO：歌詞やサウンドも含めて今回、自分がつないできたストーリーが次に進むための劇的な“転換点”という意味合いが、自分の中では大きかった。そういう意味での“SHIFT”なんです。ただただ、“KIRITOというミュージシャンが転機を迎えて、こういう方向にいきました”ということでは決してない。アーティストとしてのKIRITOは、語り部でありサウンドを作る上でのコンポーザーでしかなくて。ストーリーは別で進んでいくものだから、ある意味ストーリー自体が生き物みたいな感覚ですよね。

『SHIFT』初回盤

──大きなパラダイムシフトを迎えて、ストーリーはどこに向かっていくんでしょうか？

KIRITO：僕は語り部であり作り手でもあるから、わかっている部分が多少はあるかもしれないけど、ストーリーは有機的、段階的、あるいは自律的に前進するから、どういう展開になるかは予測がつかない。そういう中で『SHIFT』は、“ここがパラダイムシフト”なんだということを告げる作品なんですね。歌詞の世界観でも“パラダイムシフトを迎えました”という転換点を描きたかった。そうなると、楽曲の見え方だったりが今まで以上に大きく変わってきて、それがおっしゃっていただいた「バランスのよさ」みたいなものにつながった気はします。かといって、『SHIFT』を機にこの先、完成度の高い歌ものになっていくということでもないし、全く予想外のところにいくかもしれない。今の段階でそれは言わないし、それでいいんじゃないかなと思います。

──どういう方向性であれ、常にクオリティーの高い楽曲が生み出されることも感じます。では、続いて歌詞について。今作の歌詞は“リピート＝永遠”というテーマが全体を覆っていると感じました。

KIRITO：冒頭で話したように、前提として、ずっと続いている大きな流れがストーリーとして存在しているんです。だから、リピートを生まれ変わりや永遠みたいな捉えてもいいんですけど、今回は宗教的な意味合いではないんですね。今までは一度終わってもまた次のストーリーが始まるという、いわゆる輪廻的な感覚の歌詞だったけど、自分の中には宗教的なものと、それとは一見相反しているサイエンスな量子力学的なものが同時に存在しているんです。その相互関係をすごく意識しているから、世界線という言い方をしているんです。

──宗教と科学の並行世界であり分岐点というか。

KIRITO：生と死を繰り返すことが輪廻だとしたら、世界線を分岐させて作っていくというのは量子力学でいうところの“時間を刻む”ということなんです。1秒1秒を今過ごすことが、無数の選択と観測によって新しい世界をつくっていくということであり、分岐を選んでいくこと。つまり、量子力学的に世界線を終わらせて、またつくってという膨大な無限の繰り返しが、いわゆる“生きることそのもの”と解釈すれば、それも終わりと始まりの繰り返し、つまりリピートですよね。

■世界が自分になにをしてくれるかではなくて

■自分が世界にどういう愛を発していくか

──1曲目に収録された「PARADIGM SHIFT」は、永遠に続く破滅と再生をテーマにしつつ、痛みを伴う終焉と、何度でもそれを越えていく意志を歌っているように感じました。“築いては壊して得る痛み 揺れ動く残像 忘れないように傷を刻んで”という一節には、明るい未来を信じて突き進む、みたいな単純な構造ではなくて、“Into the Vortex.”(＝渦の中へ)という決意が感じられるといいますか。

KIRITO：夢物語だけではなくてリアルを歌いたい、という気持ちが昔から僕の中にはあるんです。生きるということは厳しいし、辛いし、痛い。だけど、前を向いて生きることをやめるわけにはいかない。それが人生だから、生きることは夢物語じゃないと断言すると同時に、だけど踏み越えて前に進む価値がこの世界にはあるということを伝えたい。その両方が歌詞に存在しているから、聴く人にもリアルに受け止めてもらえるんじゃないかな。

──それは間違いないと思います。そういったメッセージの内容に加えて、「SIGNAL」を締め括る“糸が揺れて 生み出される 空は青く澄み渡る”という一節は表現も秀逸です。PIERROTに「SUPER STRING THEORY」という超弦理論をモチーフにしたと思われる楽曲がありますし、関連を感じさせます。

KIRITO：これもまさに量子力学ですね。すべての物事は、素粒子的な考え方で糸が揺れて、すべてが満たされるという。そうやってできた青く澄み渡る空は、実物なのか、それともプログラム上のものなのか。量子力学的にいうところの、選択したイメージの仮想世界なのかはわからないけど、大事なのはそこではなくて。自分には空が青く澄み渡って見えているということが大事なんです。それがすべてであって、現実に存在していようがいまいが関係ない。哲学でいうところの“我思う、故に我あり”みたいな。「SIGNAL」は、そういうことを伝えたいと思って書いた曲です。

──カオスを描いた上で美しい情景で締め括る辺りにセンスのよさを感じます。3曲目の「SOURCE CODE」は“プログラム”や“仮想現実(シミュレーション)”、“SCRIPT ERROR”といったデジタル的なワードが散りばめられていながら、“神の思惑”という黙示録的な一言が入っていて、おっ？と思いました。

KIRITO：それはなぜですか？

──文明が発達して神秘が解明されることは、神がこの世をつくったという思想すら否定する側面もあるように感じるからです。

KIRITO：それもわかりますけど、突き詰めると僕の中では、文明の進化も神の意志にたどり着くんです。僕がまだギリギリ10代の時に作ったPIERROTの「「天と地」と「0と1」」(『パンドラの匣』収録曲 / 1996年)の時点で、すでに根底にはシミュレーション理論があったんです。自分が見える天と地が、0と1の2進法でプログラムされる仮想現実かもしれないという。そんなことを30年も前から言っているんですよ（笑）。

「天と地」と「0と1」」収録アルバム『パンドラの匣』

──それがテーマのひとつでもある映画『マトリックス』公開が1999年のことですので、全然前ですね。

KIRITO：そういう理論が書かれた書籍もたくさんあって、そういった本を読んで影響された世界観ではあるけれど、自分が音楽を作っていくうえでの根底になっている考えですね。現代は宇宙の重力とか惑星間のブラックホールとか、いろいろなものがスーパーコンピューターや量子コンピューターで数値化されて、ものすごいスピードで解明されていくわけだけれども。突き詰めて知っていくと、そこに神の意志がないとおかしいと思っていて。たとえば、ヒマワリの種の並び方に見られるフィボナッチ数列とか、そのフィボナッチ数列を図にすると巻貝の巻き方と一致したり。これは少し迷信っぽくなるけどテスラコードとかね。

──万物の理論とか神の方程式と言われるものですね。

KIRITO：数字に関するいろいろなことに、神の思惑もしくはプログラム上のセオリーが反映されていることを感じるんです。つまり、それは同義語なんですよ。神の意志が宗教的な意味合いでこの世界を形作るセオリーだとしたら、科学的なところでいうと、この世界がプログラムされた時のソースコードは神のもの。僕の中でその2つは同義語なので、楽曲「SOURCE CODE」に“神の思惑”という言葉は必要な要素なんです。

──興味深いです。旧約聖書の冒頭『創世記』に描かれた天地創造の“暗闇がある中、神は光をつくり、昼と夜ができられた”みたいな、無秩序な状態に秩序と目的をもたらした神とは、また違った捉え方をされているんでしょうか。

KIRITO：すごく真逆のようで……僕自身も考えていると頭がおかしくなりそうだけど（笑）、宗教的な“神の思惑によって光と闇が創られて”という創世記的な話は、そのままプログラミングに置き換えると、すべてあてはまるんです。プログラムする人がソースコードで世界をつくって人間をつくって、と想定した場合と全部が一致する。だから、我々が生きているこの現実は、上の次元の存在によってつくられた仮想現実だという説も否定できませんよね。

──上辺をすくっただけの浅い知識で表現できるものではありませんし、宗教とサイエンスの両方に造詣の深いKIRITOさんならではの思考といえますね。

KIRITO：僕の中では、神がつくった世界でも、コーディングされた仮想世界でも、どっちでも構わなくて。だけど、真実を知りたいという気持ちが強いんです。それを自分でどう解明するかという方法論は、僕には音楽しかない。音楽という世界をクリエイトすることで、その真相に近づけるようなストーリーを仮説すること。それこそが、自分が世界観や歌詞をつくっていくためのモチベーションなのかもしれないですね。そして、そこには宗教やサイエンスが背景としてあるけれども、究極は“愛”なんです。LOVEというものが大前提として存在している。だから音楽にする意味もあるんです。

──“愛”という言葉が出ましたが、『SHIFT』を締め括る「GEARS OF FATE」は救済がテーマになっていますよね。“この世界を君から愛して 世界は君を愛しているから”という言葉に深い愛情を感じます。

KIRITO：この曲には僕の思いのすべてが込められているかもしれない。やっぱりラブソングにならなければ、という気持ちがあるから、宗教に振り切った音楽とかサイエンスに振り切った音楽ではダメなんです。その背景があったうえでのラブソングでなければ、そこにはロマンがないし提示する意味もない。“世界が自分になにをしてくれるか”ではなくて、“自分が世界にどういう気持ちを持って、どういう愛を発していくかが大事”ということが、僕が一番言いたいこと。これは音楽の中の夢物語ではなくて、現実的な側面だと信じている。だから、自分が世界に向けたものを、世界は自分に向けてくれるということを伝えたかったし、そうできたらもっと楽になるよということを歌ったリアルな曲だと思います。

──孤独感や疎外感などを抱いている方にとって、“世界は君を愛している”という言葉は大きな救いになるのではないかと思います。

KIRITO：自分次第で世界は変わる。僕は本当にそう思っているんです。自分が憎しみを向ければ、自分も憎まれるようになってしまうけど。世界は自分を愛してくれていて、世界は愛に溢れていることを実感できれば、もっと素晴らしいのに、と思うんですよ。要は扉を開くか開かないか。“扉を開けば幸せになれる”と言われたからといって、ダウナーな人の気持ちは簡単に開かないだろうけど、それでも僕の曲を通して、“もしかしたら”と思ってもらえたら、それだけでいいんです。

──“がんばれよ”という上から目線ではなくて、“傍にいるから”という歌詞ですよね。

KIRITO：そうですし、もっと言えば、この曲で歌っていることは僕自身がもがいてもがいて、やっと気づけたことだから。自分自身ですら簡単にたどり着けなかった気持ちを、上から押しつけたところで“はい、そうですか”となるわけがない。難しいことなのは十分わかっているけど、僕が噛みしめている確かな思いだからこそ届いてほしい、という切なる願いでもありますね。

『SHIFT』通常盤

──そして『SHIFT』は、良質な楽曲や歌詞を表現する秀でたボーカルも注目で。特に細やかな抑揚のつけ方はさすがです。

KIRITO：昼夜関係なくプライベートスタジオでボーカルレコーディングができる環境なんですね。ただ、時間的な制限がないぶん、出口もなくて。自分で自分の歌をジャッジするわけだけど、自分がなにを求めているのかが、経験を積むうちにだんだん分かってきた感じですね。

──それを言葉で説明していただくと？

KIRITO：ピッチやリズムが合っていればいいとか、声量に優れたものであればいいということでもなくて。言葉では説明しづらいけど、敢えて言語化すれば、自分が思い描いた景色の中にある感情が、しっかりと見えるものになっていること。それがゴールというか。

──今作の歌の温度感や表情の豊かさは絶妙です。

KIRITO：もう長く歌ってきたので。抑揚のつけ方という意味では、思いきりデフォルメしたような脂っこい歌い方も若い頃はやってきたけど、それを反省して修正していく過程があって。感情を出し過ぎずに敢えて淡々と歌ったほうがリアルに伝わるってことも経験として得てきましたから。

──プロデューサーとして自身の歌唱を客観的に判断できるということですよね。それにしても、著名プロデューサーと組んでの制作ではなく、ご自身だけで楽曲、歌詞、歌唱、サウンドなどを形にされていることに圧倒されます。

KIRITO：絵画や美術品みたいなもので、決して他人にはわからない、作り手にしかわからないゴールがあるんです。自分のジャッジで、一切妥協せずに、求める完成形へ向けて取り組むことの喜びを感じている。同時に、単なる自己満足で終わらせるのではなく、それをセールスに乗せないといけないという側面もあるから。自分がやりたいことをやり切ったうえで、皆さんへ届けるものとして昇華させなければいけない。そういうバランス感がないと作品にはならないんだろうなと思っています。

■手放してしまった感情をまた取り戻したい

■独りでいるよりたくさんの人と思いをシェアしたい

──それを高い次元で実践され続けているからこそ、KIRITOさんの音楽は時代を超えて輝くものになっていることを感じます。そして4月から6月にかけてツアー＜THE SHIFT COMPLETE＞も開催されます。

KIRITO：新しいアルバムを携えたツアーなので、もちろん『SHIFT』収録曲を中心にして構成していきます。また新しいライブの流れや景色を見せられるでしょうから、楽しみにしています。『SHIFT』というアルバムは6曲収録のミニアルバムですが、自分が伝えたい思いを凝縮した作品なので、観ている人に響くライブになるんじゃないかな。

──そして、改めてここ数年の激動ぶりについてもお聞きしたいのですが。まず、2024年10月に7年ぶりに再集結したPIERROTの活動を通して、どんなことを感じましたか？

KIRITO：PIERROTはたまにしかやらないから、忘れた頃にやってくるじゃないけど（笑）。うまく言えないけど敢えて言うとしたら、PIERROTはすでに自分の手を離れてしまっているくらいの存在になっていると感じました。決して悪い意味ではなくて。

──みんなのものになっていると。

KIRITO：大げさな言い方をすると、文化になりつつあるというか。誰かがつくった世界やアートが文化に近づくとしたら、その条件の大前提は、つくり手の手元を離れることなんですよ。自分たちがつくったものが自分たちの手から離れることを自分たちが許容することで、初めて文化に向かって旅立つことができると思うんです。

PIERROT

──なるほど。

KIRITO：PIERROTというバンドは、儚さが伝説的な面を深めているところもあると思うんです。解散したとか、再集結してもたまにしか動かないといった経緯もあるのかもしれないけど。そういう刹那もありつつ、いろんな人が語り続けてくれたり求め続けてくれる中で、PIERROTというものがメンバーの手を離れても存在できるようになったことを感じて、それは凄いことだなと思いました。自分たちとしてはあまり実感がないというか、少し他人事みたいな感じがするんですけど（笑）。

──だからこそ、より大事にしないといけないという気持ちが芽生えるんでしょうし。若い頃に気になってたりネガティヴに感じていたことも、今は大きな心で捉えられるようになったりするんでしょうし。

KIRITO：現役でPIERROTをやっていた当時は、自分がすべてをコントロールしようと思っていたから、尖りまくって、細部にまでこだわり抜いて、破滅までいく、みたいな危うさを最後まで貫いたんです。爆弾みたいなものでしたよね、廃人になるくらいまで突き詰めたから。今は全くそうではない。でも、そうやって作ってきたものを日本中の方々が愛してくれて、語り継いでくれて、求めてくれて、楽しみにしてくれているということは、すごく幸せなことですし。そこに自分の役割があるなら一生懸命その使命を果たそうという気持ちです。

──PIERROTを愛してくれる人の想いに応えたいという気持ちが一番強いんですね。

KIRITO：PIERROTを愛してくれる人が、今もこんなにたくさんいるということは、本当に凄いことだと思うんですよ。たとえば去年5月、神奈川のKアリーナ横浜で2daysライブを開催したんですけど、初めての会場だったので場所を知らないから、初日はカーナビに住所を入れて、スタッフと一緒に車で行ったんです。その道すがらにデカいアリーナ会場がポツンと見えて、「あんなにデカい会場でライブをやれたら、ミュージシャンとして本望だろうね」とスタッフに言ったら、「いや、今あの会場に向かっているんですよ」と言われて、「ええーっ！」って（笑）。その会場を2日間埋めたという事実は他人事みたいだけど。

──渦の中心にいる人は周りで起きていることの凄さを感じないと言いますからね（笑）。若い頃は尖っていたという言葉がありましたが、そのために生じる摩擦や困難に挫けることなく、自身を貫かれたことをリスペクトします。

KIRITO：当時は本当にひたむきでしたから、解散時もいろいろな人にご心配をおかけしたり、ファンの方に悲しい思いをさせたと思います。その時も業界のセオリーやビジネスを一切無視して蹴散らして、“できないからもうやめる”って最後まで自分を貫いたんです。ひたすら生き急いで、突然死したような状態だったと思う。だけど、その後も各メンバーがそれぞれの方向でひたむきに頑張って活動してきたからこそ、誰一人欠けることなく集結できたんだと思うんです。それもひとつの真っすぐな生き方だったんだろうなって。この歳ですし、全員が今も生きているということも大きい。

Angelo

──昨年10月に再始動させたAngeloについても話していただけますか。

KIRITO：それもPIERROT復活が大きかったです。PIERROTやAngeloやソロでつないでいる一連のストーリーがあって。それぞれのプロジェクトに自分がいて、歌詞の世界観はすべてつながっているわけですよ。といっても1本の線ではなくて、違う世界線で並行しているんですが。

──3つの世界線を並行して走らせるように。

KIRITO：奇しくも自分が作ってきたストーリーの裏づけでもある量子力学と、それが上手く符号したんですよね。だったら3つの世界線を並行させて、次元を跨いでどうストーリーを作っていくか、ということを考えるようになった。その一連の流れの中でAngelo復活も必要なことだったんです。

──2022年1月のAngeloラストライブで、「もしAngeloが再び皆の前に現れるとしたら、それは過去のAngeloが帰ってくるわけではなく、得体の知れないバンドが新しくできるということなんです。その日を、いつになるかわからないけど、待っていてね」とMCでおっしゃってましたが、有言実行ですね。3つのプロジェクトを同時進行させることは大変だと思いますが、これからも全力で取り組まれるんでしょうし。4月4日にはLM.Cとの初対バンライブもありました。

KIRITO：楽しかったです、単純に。「そろそろツーマンをやるのも面白いよね」というアイジ(G)との会話の中で始まったことなんです。つまりこれも、PIERROT復活があったことで生まれた世界線なんですよ。ファンの皆さんにも楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。

──いろいろなことがいい方向に動いてますね。様々な苦難を乗り越えてきたことは『SHIFT』の世界観に通じるものですし、いい人生を歩まれてますね。

KIRITO：そうですね、感慨深いというか。世界線を書き換えていくことが、生きるということだとしたら、ネガティヴでバッドエンドなほうに向かってしまう人もいると思うんです。自分は破壊的に生きざるを得なかった若い時代があって。すごく悲しかったし、辛かったし、痛かった。それが傷として残っている状態で、抱えたまま生きないといけなくて。その時間の中で、自分がどこに向かいたいのかを考えながら生きてきた。結果、少なくとも手放してしまった感情をまた取り戻したいとか、独りでいるよりたくさんの人と思いをシェアしたいと思うようになったんです。破滅的で苦しさや悲しさに溢れていた世界を笑って見られるような未来を作りたい、そういう思いがずっとあって、今、それを実現できているんじゃないかなと思います。

取材・文◎村上孝之

■KIRITOミニアルバム『SHIFT』

2026年4月22日(水)リリース

【初回限定生産盤(CD+DVD)】

IKCB-9592〜93 \4,200(税込)

DVD収録内容：「蒼く浮かぶ⽉」Music Video +メイキング映像

【通常盤(CD)】

IKCB-9594】\2,750(税込)

▼収録曲

01.PARADIGM SHIFT

02.SIGNAL

03.SOURCE CODE

04.蒼く浮かぶ⽉

05.SHUTTER WORLD

06.GEARS OF FATE

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

4月25日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月26日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月29日(水/祝) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

5月02日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

5月03日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

5月06日(水/振休) 宮城・仙台Rensa

open17:00 / start17:30

5月09日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月10日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月16日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

5月23日(土) 北海道・札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月07日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -」＞

7月18日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月19日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN (Ag)、CERO (Ag)

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5308/