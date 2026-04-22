写真提供：ハワイ大学前編では、大学受験に失敗した20歳の青年がYouTubeでキックを独学し、7年でハワイ大の全米オールスターに上り詰めるまでを追った。後編では、記録更新の舞台裏と、NFLドラフトを目前に控えた松澤寛政の「今」をお届けする。【写真】ハワイ大学で活躍する松澤【30ヤードは「簡単な距離」のはずだった】2025年レギュラーシーズン最終戦、ワイオミング大戦。松澤はこの試合で47ヤードのFGを2本決め、シーズンの連