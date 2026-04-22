藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦1次予選が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、藤本渚七段（20）が午前の対局で谷川浩司十七世名人（64）に勝利した。両者は初対戦。谷川は藤本の師匠・井上慶太九段の兄弟子にあたり、棋界の師弟関係においてはおじとおいになる。終局後、谷川は待望の初対局を「うっかり、（対局）できないままかと思っていた」とブラックジョーク。加えて、「（藤本は