藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦1次予選が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、藤本渚七段（20）が午前の対局で谷川浩司十七世名人（64）に勝利した。両者は初対戦。谷川は藤本の師匠・井上慶太九段の兄弟子にあたり、棋界の師弟関係においてはおじとおいになる。

終局後、谷川は待望の初対局を「うっかり、（対局）できないままかと思っていた」とブラックジョーク。加えて、「（藤本は）将来のタイトル候補だと思っている。気持ちよく対局できた」。昨年度40勝12敗の・769で藤井らを抑え、勝率一位賞を初受賞した躍進も称えた。

将棋は振り駒の結果、後手になった谷川が向かい飛車を選択した。居飛車党だが、後手番では振り飛車も指す谷川にしても向かい飛車は2019年12月以来6年ぶり。対局への意気込みを物語るようで、王は藤本がミレニアム囲い、谷川は銀冠に構えた。

藤本は一時、桂損になったが馬を作り、さらに飛車金交換へ踏み込んだ。そして持ち駒にした金で谷川角を捕獲し、そのまま押し切った。「小さい頃に棋譜を並べて詰将棋も解いた。谷川先生と指せるのは感慨深かった。中盤、読みにない手を指されて苦しくしたかと思った」と振り返った。

午後の1次予選決勝では森本才跳四段（24）に97手で勝利した。2期ぶりに2次予選進出を決め、「下手すると駒がどんどん取られる。ギリギリの展開だった」。敗れた森本は「（54手目）△4五歩と突いたのがうかつだったかも」と反省した。