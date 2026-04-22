[4.21 練習試合 U-19日本 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]PKストップで意地をみせた。U-19日本代表候補のゴールを守ったGKノグチピント天飛(筑波大1年=柏ユース)は後半15分にもPKを決められて失点。90分を終えたあとに行われたPK戦でも、相手4人目のシュートは枠に当たったが、なかなか止められずにいた。ただ迎えた7人目。後攻の関東大学選抜DF池田遼(早稲田大2年=帝京長岡高)のシュートを読み切ってストップ。U-19日本代表候補に“