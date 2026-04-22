4月22日 投稿 ゲームクリエイターの小島秀夫氏は4月22日、自身のXにてMicrosoft Gaming CEOのAsha Sharma氏とCCOのMatt Booty氏との写真などを投稿した。 小島氏は一連の投稿にて最初に米Microsoftのオフィスで撮影した写真を多数投稿。その後、Asha Sharma氏とMatt Booty氏との写真を投稿し、Asha氏が「Wonderful way to close my first 60 days.（素晴らしい方法で最初の60日を締めくくること