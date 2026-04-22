4月22日 投稿

ゲームクリエイターの小島秀夫氏は4月22日、自身のXにてMicrosoft Gaming CEOのAsha Sharma氏とCCOのMatt Booty氏との写真などを投稿した。

小島氏は一連の投稿にて最初に米Microsoftのオフィスで撮影した写真を多数投稿。その後、Asha Sharma氏とMatt Booty氏との写真を投稿し、Asha氏が「Wonderful way to close my first 60 days.（素晴らしい方法で最初の60日を締めくくることができました。）」と引用RP。小島氏が感謝を表すような絵文字で引用RPに反応した。その後、小島氏は前CEOのPhil Spencer氏とのツーショットも投稿している。

一連の流れは、「2月末頃に新たにCEOに就任したAsha Sharma氏の下で新体制となったXboxとも、小島氏は今後も良好な関係を継続していく」というメッセージと考えられる。なお、小島氏率いるKojima Productionsは、Xbox Game Studiosとの新作タイトルとして「OD」を開発している。

米Microsoftのオフィスで撮影した写真として小島氏は「Halo」（Microsoft）シリーズのマスターチーフや「Fallout」（Microsoft傘下Bethesda）シリーズのVault-Boyのスタチューとの写真を投稿。現地を満喫している模様だ。また、Valveのオフィスも訪れているようで、「Half-Life」のヘッドクラブなどの写真も投稿している。

Xboxについては6月にファン向けイベント「Xbox Fanfest」が開催となるほか、6月8日には新作発表会となる「Xbox Games Showcase 2026」の開催も予定されており、Kojima Productionsによる新作「PHYSINT」及び「OD」を含め、今後の小島氏とXboxとの関係に注目していきたい。

□小島秀夫氏のX