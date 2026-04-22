CANDY TUNEが、3rdシングルCD「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を本日リリースした。さらに、収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のMVティザー映像が本日20時に公開される。今作には、令和のバースデーソングとして話題の表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズのエンディングテーマ「すーぱー優勝ちゅーーん！」が収録されるほか、「ほっともっと」新TVCMソング「HOT!SCOOP!」、初回限定