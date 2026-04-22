◾️＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞

開催期間：2026年5月1日（金）〜5月8日（金）

営業時間：各日17:00〜22:00（特別夜間営業）

会場：浅草花やしき（東京都台東区浅草2 丁目28-1）

イベント詳細：https://candytune.asobisystem.com/news/detail/76079

▼チケット料金（税込）（入園＋アトラクション乗り放題）

・前売り（日付指定）：大人 5,800 円／小学生 4,200 円

・当日：大人 6,800 円／小学生 5,200 円

・フォトブック付き：7,800 円（前売り限定／大人料金のみ）

・前売り限定ファミリーチケット（大人2 人＋小学生2 人）：15,800 円

・未就学児：無料 ※入場特典はつきません

入場特典：ピクチャーチケット／オリジナル園内MAP

チケット販売URL：https://ameyashiki.ticketme.world

主催：アソビシステム株式会社

共催：株式会社花やしき

企画制作：KIRINZI inc.

※企画・提供内容は予告なく変更となる場合がございます。

※最新情報はCANDY TUNE 公式SNS、浅草花やしき公式SNSにてお知らせいたします。

▼前売り限定「フォトブック付きチケット」先行カット

▼メンバー別コラボフード7種＆コラボドリンク（ノベルティ付き）

＜コラボフード＞

・立花琴未：はにゃまるうう〜ちょい辛ラーメン

・桐原美月：ポテトアゲちゃってます♡

・小川奈々子：はっ！みぃて！ドーナッツ♡

・宮野静：国王お手製クリームパスタ

・福山梨乃：りのまるんるん台湾ソーセージ

・村川緋杏：圧倒的！ストロびびークレープ

・南なつ：なつしか勝たん！スープカレー

＜コラボドリンク＞

・倍倍クリームソーダ

グループカラーをイメージしたブルーのソーダに、アイスが2 つ乗った、倍倍サイズのクリームソーダ。ペロペロキャンディと飴やしきストローマーカー付きです。

※コラボフード、ドリンクのノベルティ内容・提供形式など詳細は、公式SNS 等で順次お知らせいたします。

※商品は数量限定のため、品切れする場合がございます。

▼縁日エリア

花やしきで365日お祭り気分を楽しめる「マルハナ縁日」や「ゲームプラザ」も、期間限定で“飴やしき仕様”にチェンジ。ここでしか手に入らない飴やしきオリジナル景品もご用意しています。

※縁日やゲームは別料金となります。

＜縁日ゲーム＞

・こっちゃんの湯切りでスーパーボールすくい（担当：立花琴未）

・きりちゃんの全員まとめて！ハイ、ばっきゅん♡射的（担当：桐原美月）

・りのまるのリングシュート（担当：福山梨乃）

＜わたあめ・バルーン販売＞

・なちこのふわふわ！わたあめ屋さん（担当：小川奈々子）

・びびのミラーボール風船屋さん（担当：村川緋杏）

＜ゲームプラザ企画＞

・しーちゃんのゲームコーナー（担当：宮野静）

・なったんの「よそ見禁止カメラ」（プリントシール機）（担当：南なつ）

▼メンバー録り下ろしアナウンス

＜楽曲×アトラクション＞ ※（ ）内は搭乗前アナウンス担当メンバー

・推し♡好き♡しんどい × リトルスター（担当：立花琴未）

・倍倍FIGHT! × ディスク・オー（担当：村川緋杏）

・君もゾンビですかゾンビですね × スリラーカー（担当：宮野静）

・必殺あざとポーズ × スワン（担当：小川奈々子）

・キス・ミー・パティシエ × カーニバル（担当：南なつ）

・アイしちゃってます♡ × ローラーコースター（担当：福山梨乃）

・エトセトLOVE YOU × メリーゴーランド（担当：桐原美月）

・TUNE MY WAY × ヘリコプター（担当：CANDY TUNE）

▼パンダカー＆フォトスポット

園内には、CANDY TUNE の衣装をモチーフに“お着替え”した飴やしき仕様のパンダカーが登場。カウボーイハットをかぶった特別仕様のパンダカーは、ここでしか見られない注目スポットです。さらに、飴やしき撮り下ろしのメンバー等身大パネルや、飴やしき仕様に装飾されたアトラクションなど、フォトスポットも盛りだくさん。そして、園内の“まさか”と思う場所にメンバーのサインも…？「かくれきゃんちゅー」をぜひ探してみてください。

▼協賛（会場内販売）

開催期間中、CANDY TUNE がCM 出演中の「ほっともっと」によるキッチンカー販売を実施します。メニューは焼肉ビビンバを予定。あわせて会場内モニターではCM放映も予定しています。

※焼肉ビビンバがなくなり次第、販売終了となります。

※近隣店舗で調理したお弁当の販売となります。

※お会計は現金のみとなります。

▼飴やしき限定グッズ ※一部公開

・飴やしき・ポストカード（全15種）

撮りおろし7 種／パンダカー7種／キービジュアル1種

・飴やしき・ダイカットステッカーセット（全8枚）

・飴やしき・キービジュアルクリアファイル

さらに、PAPABUBBLE（パパブブレ）との「飴やしき」コラボオリジナルキャンディーの販売も決定。グッズは今後も追加予定です。最新情報・詳細は公式SNS 等にて随時お知らせいたします。