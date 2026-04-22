マスカット オブ アレキサンドリア提供：源 吉兆庵 岡山市の和菓子メーカー、源 吉兆庵が運営する農園で4月28日、2026年のマスカット オブ アレキサンドリアの収穫が始まります。マスカットを使った代表商品「陸乃宝珠（りくのほうじゅ）」の販売も5月1日、限定店舗などで順次始まります。 農家の人手不足や品種改良などで、マスカット オブ アレキサンドリアの栽培が縮小されています。「陸乃宝珠」の原料を